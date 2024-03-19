Подайте заявление в 1 класс первыми!
Время отправки заявления в 1 класс может иметь решающее значение — места в школах распределяют с учётом очередности подачи заявок. Поэтому на Госуслугах был создан удобный сервис, который позволяет заполнить заявление в первый класс заранее.
Черновик сохранится в личном кабинете. Портал напомнит о старте записи в школу, останется только нажать кнопку «Отправить» в день начала приёмной кампании.
Создать само заявление легко: большинство полей заполняется автоматически, родителям первоклассника нужно только выбрать школу, льготы и указать другие параметры желаемого обучения.
Когда можно подать заявление
Школы сами определяют дату открытия записи в 1 класс, но это должно произойти не позднее 1 апреля. До 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом по месту прописки ребёнка или в другую, если есть льгота, например, там уже учится брат или сестра.
С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать любое другое образовательное учреждение. Ребёнка зачислят, если там остались свободные места. В случае отказа обратитесь в орган управления образованием, там предложат другие варианты.
Когда зачислят в школу
Заявление рассмотрят в течение 3 рабочих дней после окончания приёма заявок. Уведомление о возможности зачисления придёт в личный кабинет портала.
Сервис работает на Госуслугах для всех регионов, кроме Москвы и Московской области. Там запись ведут только на региональных порталах.