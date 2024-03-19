Подайте заявление в 1 класс первыми!

Черновик сохранится в личном кабинете. Портал напомнит о старте записи в школу, останется только нажать кнопку «Отправить» в день начала приёмной кампании.

Создать само заявление легко: большинство полей заполняется автоматически, родителям первоклассника нужно только выбрать школу, льготы и указать другие параметры желаемого обучения.

Когда можно подать заявление

Школы сами определяют дату открытия записи в 1 класс, но это должно произойти не позднее 1 апреля. До 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом по месту прописки ребёнка или в другую, если есть льгота, например, там уже учится брат или сестра.

С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать любое другое образовательное учреждение. Ребёнка зачислят, если там остались свободные места. В случае отказа обратитесь в орган управления образованием, там предложат другие варианты.

Когда зачислят в школу

Заявление рассмотрят в течение 3 рабочих дней после окончания приёма заявок. Уведомление о возможности зачисления придёт в личный кабинет портала.

Сервис работает на Госуслугах для всех регионов, кроме Москвы и Московской области. Там запись ведут только на региональных порталах.