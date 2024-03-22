В Ленобласти стартует конкурс «Семья года»
В администрациях муниципалитетов Ленобласти начинается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
Рубрики: Общество
Уже в мае будут определены победители этапа по каждой из номинаций, которые представят 47 регион на федеральном конкурсе.
Сейчас у ленинградских семей есть время подготовиться к участию в пяти основных номинациях:
«Многодетная семья»;
«Молодая семья»;
«Сельская семья»;
«Золотая семья»;
«Семья – хранитель традиций».
В прошлом году семья Кузьмы и Татьяны Юзвиков из Всеволожского района принесла Ленобласти победу на всероссийском уровне.
Ежегодный конкурс проводится уже девятый раз. Его организаторами являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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