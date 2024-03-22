В Ленобласти стартует конкурс «Семья года»

Уже в мае будут определены победители этапа по каждой из номинаций, которые представят 47 регион на федеральном конкурсе.

Сейчас у ленинградских семей есть время подготовиться к участию в пяти основных номинациях:

«Многодетная семья»;

«Молодая семья»;

«Сельская семья»;

«Золотая семья»;

«Семья – хранитель традиций».

В прошлом году семья Кузьмы и Татьяны Юзвиков из Всеволожского района принесла Ленобласти победу на всероссийском уровне.

Ежегодный конкурс проводится уже девятый раз. Его организаторами являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.