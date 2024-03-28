Со 100-летием Вас, Марк Евгеньевич!

Марк Евгеньевич ленинградец по характеру и по рождению. Представьте, юноша окончил школу в июне 1942 года с золотой медалью. И это после самой тяжкой первой блокадной зимы! Он рассказывал, как медалистов пригласили в Аничков дворец и угощали чаем с сахаром и куском белой булки с маслом. А потом был фронт, где не только жители города, но и его защитники, по воспоминаниям Даниила Гранина, «не столько героически воевали, сколько героически выживали».

От наших краеведов я была наслышана, что Сиверскую освободили с малыми потерями благодаря тому, что батальону лыжников удалось ночью захватить один из мостов через Оредеж и быстро переправить технику и людей в тыл к немцам. Но М.Е. Эпштейн рассказал, что были очень кровопролитные бои в деревне Куровицы, которая занимает важное стратегическое положение на перекрестии дорог на подступах к Сиверской. Когда их батальон входил в Куровицы, они увидели много подбитых немецких и наших танков, всюду трупы, кровь…

При строительстве многоэтажек для работников Сиверского мотороремонтного завода в центре посёлка одна из улиц была названа в честь освободителей - улицей 123 Дивизии, есть памятная доска на здании вокзала, куда ежегодно приносят цветы 30 января и 9 мая. В эти дни раньше на митинге у СККЦ «Юбилейный» выступали ветераны 123-й дивизии. Встречались они и со школьниками. В Сиверской их всегда тепло принимали, за что они не раз высказывали благодарность Марии Ивановне Мадатовой. В те же годы в Сиверском ПТУ был создан музей 123-й ордена Ленина Лужской стрелковой дивизии.

Когда-то на митинге 9 мая я впервые услышала Марка Евгеньевича. Меня поразила его эмоциональная живая речь. Он оказался преподавателем физики в одном из Петербургских колледжей. Повезло же его ученикам! Что называется, «умел держать аудиторию». Последний раз мы встретились случайно в Сиверской на платформе, когда ждали электрички на Питер. Это было 9 мая 2016 года. Он был в военной форме при всех регалиях. Я его поздравила с праздником, а он, не узнав меня, задорно спросил: «Как вы думаете, сколько мне лет?». Когда я назвала точную цифру, то забеспокоился. Призналась, кто я, и что писала о нём.

Марк Евгеньевич почти в 90 лет женился, был счастлив, представив свою супругу, которая была моложе его. Рассказал, что теперь сиверский дачник - имеет участок с домом в Сиверской, а жена так за ним ухаживает и следит за здоровьем и правильным питанием, что он надеется дожить до ста лет. Этот последний из фронтовиков, участвовавших в освобождении от фашистской чумы Ленинграда и наших земель, дожил-таки до своего столетия!

Музей дивизии в питерской школе

К великому сожалению, был уничтожен (не побоюсь этого слова) уникальный музей, годами создававшийся ветеранами дивизии в Ленинградской школе

№ 308, что находится на Бородинской улице, д.8-10, лит. А, недалеко от Витебского вокзала. Никакого отношения к этой дивизии школа не имела. Как же именно в ней был создан музей? Не все знают, что с 1948 года День Победы перестал быть праздничным выходным днем. Но ветеранам всё равно хотелось встречаться в этот день. Так, фронтовики 123-й дивизии стали собираться в скверике возле Витебского вокзала. Однажды мимо их компании проходила завуч 308-й школы. Эта умная женщина и пригласила их в школу, где ветераны дивизии в благодарность выступали с воспоминаниями перед школьниками. Потом школа выделила для них небольшое помещение, где постепенно и сформировался музей. В Сиверской в День Победы я познакомилась с хранительницей этого музея Татьяной, которая была дочерью одного из фронтовиков. Мы договорились, и я посетила музей в его не лучшие времена. Старые кадры, что помнили войну, ушли на пенсию, а новому руководству школы музей был не важен.

Помню, что там было выставлено потёртое кожаное фронтовое пальто руководителя дивизии Иванова, солидная подшивка фронтовой дивизионной газеты (их почти нигде не сохранилось, так как газеты всегда использовались на самокрутки), многие ветераны завещали музею свои боевые ордена и медали, наградное оружие, годами собирались воспоминания солдат и офицеров 123-й дивизии, которые они присылали со всех уголков страны, и многое другое. Но новому начальству срочно потребовалась эта небольшая комнатка. Я тогда обращалась к администрации Сиверского поселения с просьбой забрать все экспонаты петербургского музея к нам. Но, видно, что-то не срослось.

5 марта этого года я решила узнать, что стало со школьным музеем. Приехала, пришлось простоять целый урок, чтобы связаться с руководством школы, так как все вели свои уроки. Охранник добыл для меня телефон дирекции, но не пустил. Узнала только, что директор - Ирина Владимировна Микляева. Позвонила ей на перемене с просьбой ответить только на один вопрос: сохранился ли в школе музей 123-й дивизии, если нет, то где экспонаты. Что музея нет, я, впрочем, узнала и от охранника. Говорить со мной не стали, предложив записаться на приём онлайн и ждать приглашения. Помню, что хранитель музея Татьяна жаловалась мне, что руководство школы не хотело отдавать боевые награды и другие ценные экспонаты. Так что вопрос для меня пока остался открытым.

Но не хочется заканчивать статью на этой грустной ноте. Пример, как должен себя вести истинный патриот — это наш ветеран Марк Евгеньевич Эпштейн, человек с отзывчивым сердцем и оптимистичным жизненным настроем. С замечательным юбилеем Вас, наш дорогой ветеран-освободитель!

Галина Хохлова