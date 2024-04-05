Капремонты школ, детсадов и техникумов: «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили с регионами реализацию президентских программ

«935 объектов законтрактованы. На многих уже приступили к работам», – сказал он.

В ряде регионов конкурсы на проведение работ ещё не объявлены, и есть риски по срыву графиков работ. Есть риски также и по строительству новых школ. Минпросвещения фиксирует их в 54 регионах.

«В этом году запланирован ввод 363 новых школ общей мощностью более 300 тысяч мест. Региональным штабам нужно «засучить рукава» и работать», – подчеркнул Андрей Турчак.

Отдельно Андрей Турчак остановился на разработке программ капремонта детсадов, колледжей и техникумов. Они стартуют по решению Президента с 2025 года.

«Прошу наших координаторов в регионах подключиться к подготовке реестра объектов капремонта первой очереди», – поручил Андрей Турчак.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Он особо обратил на это внимание регионов, которые нарушают сроки сдачи объектов.

Что касается колледжей, в первую очередь в программу войдут те, где реализуют программу «Профессионалитет».

Помимо этого, на федеральном штабе шла речь об обеспечении безопасности школ. В перспективе будет введён принцип обязательного обеспечения профессиональной охраны. Соответствующий проект постановления Правительства уже подготовлен.

«Единая Россия» будет взаимодействовать с Росгвардией при организации охраны каждого объекта образования и помогать обеспечивать максимально эффективную работу частных охранных организаций на них.

Также партия предложила проводить в школах курсы по обучению первой помощи.

Партия организовала такое обучение в прифронтовых регионах – в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях. Предлагаем расширить эту практику на всю страну. Если Минпросвещения проект поддержит, мы его распространим на все школы», – сказал Андрей Турчак.

Ещё одно поручение главы государства, которое партия возьмёт на контроль – по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

«В этом году по решению Президента вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населённых пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах. Просил бы Ольгу Казакову и Алёну Аршинову (депутаты Госдумы от «Единой России») взять на контроль реализацию этого решения на местах. Чтобы у нас не получилось так, что с увеличением этой выплаты одновременно будут снижены другие», – подчеркнул Андрей Турчак.

В Послании Федеральному Собранию Президент поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года, а также расширить её на детские сады, колледжи, общежития вузов.

Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

«В 2024 году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и народной программы партии отремонтируют 6 школ Ленинградской области. Участниками федеральной программы стали школы Волосовского, Гатчинского и Лужского районов. До 2026 года планируем отремонтировать еще 13 школ региона. Ход ремонтных работ будут контролировать родительские штабы «Единой России», «Минпросвещения РФ», региональный штаб при Заместителе Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Петровиче Емельянове, а также наш «партийный десант»», — подчеркнула региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

«Единая Россия» реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на её реализацию.