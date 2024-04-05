Обновленная модель Премии #МЫВМЕСТЕ предлагает новые номинации и возможности для участников

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению Президента России. Организатор Премии — Ассоциация волонтерских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Цель Премии — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Оргкомитет по присуждению Премии #МЫВМЕСТЕ возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

Благодаря национальному треку Премии #МЫВМЕСТЕ признание и поддержку получат общественно значимые поступки и социальные проекты в сфере волонтерства и благотворительности, программы корпоративной ответственности и устойчивого развития, практики социального сотрудничества из всех регионов России. Премия дает возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, масштабировать проекты, получить признание в своем регионе и на федеральном уровне.

В 2024 году организаторы обновили модель Премии. Национальный трек включает новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества. Впервые участие в Премии могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем Премии 2024 года.

Основной акцент в этом сезоне сделан на расширении сообщества участников Премии и удовлетворении их главного запроса — объединение с единомышленниками. Согласно ВЦИОМ 65 % участников подают заявки для того, чтобы расширить круг общения с единомышленниками, 57 % — для продвижения своих инициатив. В том числе в этой связи увеличится количество клубов участников Премии, которые запускаются в России как постоянно действующие площадки для объединения участников и развития их проектов. В настоящее время создан 21 региональный клуб, в которые вступили более 1,4 тыс. участников Премии. Также будет запущен федеральный клуб #МЫВМЕСТЕ.

Будет запущена специальная программа взаимности: участники Премии будут выполнять различные задания (помогать НКО, принимать участие в акциях федеральных партнеров, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы.

Также номинанты Премии #МЫВМЕСТЕ-2024 будут награждены баллами проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тысячи участников получат баллы, которые можно потратить на обучение, саморазвитие, путешествия по России и стажировки в ведущих компаниях страны.

Призеры Премии #МЫВМЕСТЕ в номинациях подкатегорий «Бизнес» и «НКО» получат статус «Партнер национальных проектов России», заявляя свои проекты на Национальную премию «Наш вклад», оператором которой выступает АНО «Национальные приоритеты».

Финалисты Премии получат общественное признание, выйдут на новый уровень партнерств, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций и получат наставническую помощь от членов Оргкомитета Премии, руководителей крупных компаний и государственных деятелей.

Также с 2024 года у местных и региональных конкурсов, поощряющих общественно значимые поступки и социальные проекты, появилась возможность стать партнерами Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Таким образом локальные премии и конкурсы могут усилить свой статус в коллаборации с международным брендом #МЫВМЕСТЕ, получить дополнительную информационную поддержку и привлечь большее количество участников. Также им будут представлены цифровые инструменты платформы ДОБРО.РФ: сбор заявок через сервис «Добро.Конкурсы», готовые критерии и форма заявки, цифровизация процесса оценки через личные кабинеты экспертов.

Сайт Премии — премия.мывместе.рф.