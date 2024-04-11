Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

12.04.2024 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Введенское.

 

12.04.2024 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Сусанино, 4-линия, 5-линия, 6-линия, 7-линия, Малый проспект, проспект Володарского.

 

12.04.2024 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

12.04.2024 с 09:30 до 17:30

Сяськелевское СП:

д. Крокшево.

 

12.04.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны.


12.04.2024 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет (Промзона, район старой котельной, МолПром).

 

12.04.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Руново,

д. Кобрино,

п. Карташевская, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Зеленая, ул. Горького, ул. Пушкинская, ул. Правды.