Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 12 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 12 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП:
12.04.2024 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Сусанино, 4-линия, 5-линия, 6-линия, 7-линия, Малый проспект, проспект Володарского.
12.04.2024 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
12.04.2024 с 09:30 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Крокшево.
12.04.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны.
12.04.2024 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет (Промзона, район старой котельной, МолПром).
12.04.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Руново,
д. Кобрино,
п. Карташевская, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Зеленая, ул. Горького, ул. Пушкинская, ул. Правды.
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