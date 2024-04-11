Новые домовые счётчики электроэнергии: как предпочитаете платить?

В марте некоторые жители Гатчины получили квитанции за электричество, в которых значилась неожиданно большая сумма платежа – более 400 рублей на общедомовые нужды. Откуда что взялось, будет ли перерасчет, и с кого спросить, разъяснил директор Гатчинского районного отдела «РКС-Энерго» Дмитрий Егоров:

- Мы устанавливаем счетчики электроэнергии на общедомовые нужды уже третий год – с конца 2021-го. В Гатчине осталось поставить порядка двухсот счетчиков по всему городу, около 90% домов в городе и районе – тех, что в зоне деятельности «РКС-Энерго», счетчиками уже оснащены. Однако еще не все общедомовые приборы учета – ОДПУ – введены в действие, дома переходят на расчеты по счетчику постепенно. В мае запланирована большая работа по переводу на счетчики, и тогда больше половины многоквартирных домов в Гатчине и районе перейдет на расчеты с помощью ОДПУ.

- Где ставится этот счетчик, как он считает электроэнергию, и кто его обслуживает?

- Общедомовой прибор учета устанавливает «РКС-Энерго» на входе в дом. Счетчик – собственность «РКС-Энерго», и наша компания его обслуживает. Дальше – после счетчика – идут общедомовые электросети, которые находятся в ведении управляющей компании. Проще говоря, от общедомового прибора учета электропроводка тянется по всему дому: в квартиры, в подъезды, в подвал и т.д. ОДПУ ставится на весь дом и регистрирует совокупный расход электроэнергии, которая потребляется домом.

- Как рассчитываются платежи для жильцов по ОДПУ?

- Учитывается разница между общедомовым и внутриквартирным потреблением энергии. Т.е. каждый месяц снимаются показания общедомового прибора учета, из них вычитаются суммарные показания индивидуальных счетчиков, установленных на квартиры. Так высчитывается общая сумма, которую должны платить жильцы за электроэнергию на общедомовые нужды – свет в подъезде и т.п. Управляющая компания делит эту сумму на всех жильцов с учетом занимаемой площади.

- Дмитрий Сергеевич, откуда в квитанциях взялись такие цифры – 400 рублей, например? Испокон века мы платили копейки за электричество, потребленное в подъезде – раз в 10-15 меньше…

- А вот это уже вопрос к управляющей компании. Если дом переведен на расчеты по ОДПУ, и жильцы получили квитанции с суммами, в десять раз превышающими привычные, возможно, где-то в доме есть хищение электроэнергии или некие неучтенные потребители. Например, стоят насосы или работает мастерская в подвале и т.д. А вся плата за потребленную в доме энергию ложится на жильцов.

- Кто виноват и что делать?

- За общедомовыми сетями следит управляющая компания, у которой должен быть план – схема электроснабжения дома. Если есть какие-то утечки или подозрения на хищения, управляющая компания должна проверить сети и разобраться в потребителях. «РКС-Энерго» ставит и вводит в строй общедомовые приборы учета – только на входе в дом, у нас нет схем внутридомовых сетей, это не наша компетенция.

- Если хищений и утечек нет, откуда еще может взяться в квитанции большая сумма за электричество?

- Возможен и другой вариант. Если в доме ОДПУ нет, мы начисляем плату расчетным способом – по нормативу. Если в доме появляется ОДПУ, мы начисляем по ОДПУ. Но и в этом случае на общем собрании жильцы могут принять решение платить по нормативу – небольшую ежемесячную сумму с каждой квартиры, но потом раз в год будет производиться корректировка. И когда произойдет сверка платежей и показаний ОДПУ, жильцам придут квитанции с перерасчетом. Сумма в этих квитанциях может оказаться довольно значительной, если реальный общедомовой расход превышает норматив, по которому жильцы платили целый год.

Может быть и обратная ситуация: после перерасчета по ОДПУ (если в доме нет никаких потребителей, кроме, условно говоря, энергосберегающих лампочек в подъезде) выявится переплата, и тогда жильцам придут квитанции с нулем в графе общедомовой электроэнергии.

Выбор способа платежа – по нормативу («по среднему») с перерасчетом или по ОДПУ – находится тоже в зоне ответственности управляющей компании.

- ОДПУ – это неизбежно?

- По закону, общедомовые приборы учета электроэнергии должны быть установлены во всех многоквартирных домах. Поэтому мы рекомендуем управляющим компаниям привести в порядок свои внутридомовые сети.

А в этом году, если мы не перешли на расчеты по общедомовому прибору учета, в отношении «РКС-Энерго» возникают штрафные санкции. Так что обратной дороги нет. Теперь единственный способ избежать недоразумений и жалоб от населения – управляющей компании начать следить за внутридомовыми сетями.

Екатерина Дзюба

На фото: Специалист Светлана Боярчик объясняет, как смотреть и контролировать показания «умного» прибора учета

P.S. Как нам рассказали в управляющей организации МУП ЖКХ г. Гатчины, в настоящее время специалисты организации проводят работу по подготовке и проведению в многоквартирных домах общего собрания собственников по принятию решения о системе начисления платы за коммунальные услуги на СОИ. По результатам таких собраний определится вид платы за коммунальные услуги: по показаниям ОДПУ или по нормативу с последующим перерасчетом.