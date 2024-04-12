Ленобласть — в лидерах по субсидиям на догазификацию

«По мерам поддержки наш регион входит в тройку лидеров по стране. Сейчас субсидия составляет сумму от 180 до 300 тысяч рублей и позволяет компенсировать затраты населения на проведение газопровода внутри земельного участка. Меры поддержки жителей в рамках программы догазификации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, постоянно становятся все более социально направленными. Ранее всем жителям Ленинградской области нужно было заплатить первоначальный взнос в 30 тысяч рублей. Сейчас эта сумма уменьшилась до 5 тысяч, а льготная категория населения платит сумму в одну тысячу рублей. Участникам Великой Отечественной войны первоначальный взнос платить не нужно, достаточно только подать заявку», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.

Как подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин, в 2022-2023 годах построено 360 газопроводов общей протяженностью более 1400 км. В Ленинградской области такого объема раньше не было. В рамках догазификации предприятие планирует реализацию в 2024 году 249 распределительных газопроводов общей протяженностью 668 км, из которых уже построено 39 объектов — 126 км. По итогам первого квартала план выполнен наполовину от запланированного на год: построено 7 из 13 межпоселковых газопроводов и 31 из 62 внутрипоселковых газопроводов. Также с опережением графика реализуются 12 межпоселковых газопроводов и 29 внутрипоселковых газопроводов 2025 года.

Напомним, заявки на догазификацию можно подать можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.

До границ земельного участка жителей сети проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии. Максимальный размер на один дом составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей — льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тыс. рублей — остальным собственникам домов.