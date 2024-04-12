Работа с самозанятым — как избежать ошибок в 2024 году

На сегодня популярные направления деятельности самозанятых — услуги такси и красоты, перевозка грузов, сдача в аренду квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, а также репетиторство. Наиболее высокооплачиваемые области работы самозанятых — ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, услуги по перевозке грузов.

Сотрудничество с самозанятыми — довольно привлекательная опция для компаний, поскольку это позволяет избежать дополнительной налоговой нагрузки и упрощает кадровый учет. Однако важно соблюдать законодательство и тщательно выбирать партнеров.

Не стоит скрывать трудовые отношения, заключая гражданско-правовые договоры с самозанятыми. ФНС имеет специальную скоринговую систему, которая учитывает различные факторы, такие как продолжительность сотрудничества, зависимость от заказчика как единственного источника дохода, регулярность выплат и предыдущий опыт работы с заказчиком. Подобные нарушения могут быть легко выявлены контролирующими органами.

Поэтому, если вам нужен сотрудник на полную ставку, следует заключить с ним трудовой договор, обеспечивая ему оплачиваемый отпуск и больничные, а также уплачивая НДФЛ и страховые взносы.

Перед заключением договора с самозанятым гражданином важно проверять его статус самозанятого.

Справка

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен в 2019 году. Ежедневно к проекту присоединяются более 8,5 тысячи человек. За время эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 трлн рублей доходов, сформировали более 1,9 млрд чеков и уплатили налоги на 141 млрд рублей. Сумма среднего чека на сегодня составляет 1 904 руб. С 2019 года он вырос на 70%.