Из дома – с любовью и верой!

Семья героя

Наш земляк младший сержант Анатолий Паскаль погиб в зоне специальной военной операции осенью 2022 года. Он служил на блокпосту в Харьковской области, где занимался в том числе сопровождением гуманитарных грузов на передовую. Следил, чтобы оборудование и посылки доставались тем, кому они реально предназначались. Обеспечивал их безопасную и своевременную транспортировку.

В память о герое в Ленинградской области начал работу благотворительный фонд «Паскаль за Мир». Его учредила семья Анатолия – так близкие решили продолжить дело бойца. Они нашли в себе силы не только жить после тяжкой потери, но и помогать другим.

– Потеря близкого – самое сложное переживание с точки зрения нагрузки на психику. В этот период важно предоставить психологическую помощь и моральную поддержку родным и близким. В особой заботе нуждаются родители, жёны и дети, потерявшие в ходе СВО детей и мужей, отцов. Наш фонд будет оказывать такую поддержку родным наших героев, – рассказала руководитель фонда, мама Анатолия Елена Паскаль.

На сегодняшний день фонд помогает семьям в поисках без вести пропавших участников специальной военной операции, проводит реабилитационные мероприятия для тех, кто только что вернулся с фронта, оказывает психологическую помощь близким погибших героев.

– В планах – экскурсии в Кронштадт, выходные за городом, посещение верёвочного парка, дни красоты для женщин, совместные чаепития. Разработаны программы мастер-классов по направлениям: деревообработка – изготовление подсвечников для дома в виде ангела, роспись шопперов, нейрографика, занятия по живописи для взрослых и детей, – делится планами Елена.

Не обходится и без привычных сборов на нужды фронта, посылок и писем на передовую. А ещё в фонде готовы помогать ленинградцам, попавшим в трудную ситуацию, даже если они не связаны с СВО. Такова философия семьи Паскаль – семьи настоящего героя.

Своих не бросаем!

Активную жизненную позицию занимают ветераны СВО, которые уже вернулись к мирной жизни в Ленинградской области. Герои спецоперации становятся социальными предпринимателями, преподают уроки патриотического воспитания, организуют гуманитарные сборы на нужды фронта. Для того чтобы объединить усилия неравнодушных бойцов, в регионе была создана «Ассоциация ветеранов СВО».

Организацию возглавляет Алексей Ярославцев – наш земляк, который не понаслышке знает, что такое служить Родине. С 2014 года он принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ЛНР. В разные годы служил начальником разведки, инструктором по тактике и тактической медицине… На фронте боец получил серьёзное ранение позвоночника, после чего демобилизовался и построил свою жизнь вокруг простого принципа: «Своих не бросаем!».

– У меня большой опыт тактической медицины – нехитрых приёмов первой помощи, которые могут спасти жизнь в условиях боя. На фронте я обучал им и офицеров, и рядовых. По возвращении решил, что продолжу передавать эти важные знания. Теперь веду бесплатный курс тактической медицины для мобилизованных, – говорит руководитель Ленинградской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» Алексей Ярославцев. – Иногда я и мои товарищи выезжаем на передний край, привозим гуманитарную помощь и проводим занятия для ребят, выполняющих боевые задачи.

Представительства организации охватили уже многие районы нашей области – Кингисеппский, Гатчинский, Волховский, Всеволожский, Лужский, Тосненский, Киришский. На этом ветераны останавливаться не намерены, они активно налаживают сотрудничество с товарищами из разных уголков 47-го региона. Работа НКО поделена на два направления: гражданское включает в себя помощь инвалидам СВО, пропаганду здорового образа жизни и наставничество. В рамках военного трека ветераны направляют гуманитарную помощь на передовую, выступают в качестве инструкторов для мобилизованных и добровольцев.

Что касается гранта губернатора, то его направят на проект «Отец Героя», посвящённый увековечиванию памяти наших бойцов. Ассоциация организует съёмку видеосюжетов про отцов участников СВО, а также выставку их фотопортретов. По задумке на каждом снимке отец будет держать фото своего сына и его любимую вещь: удочку, гитару, футбольный мяч…

– Сегодня реализуется много проектов с жёнами и матерями бойцов, однако про отцов мало кто говорит. А ведь именно они рассказывают сыновьям, что такое мужество, честь и защита Родины. Как правило, мужчины держат всё в себе, не дают волю слезам. Надеемся, что сможем не только сохранить память о погибших военнослужащих, но и оказать психологическую помощь их близким. Тем, кто вырастил Героев, – резюмирует Алексей Ярославцев.

Тепло женских сердец

Не остались в стране и женщины Ленинградской области: будь то матери и жёны наших защитников или же просто неравнодушные ленинградки. Например, свою программу поддержки участников СВО разработали в региональном отделении Союза женщин России. В состав организации входят 120 женсоветов во всех районах Ленобласти и свыше 3.7 тысячи участниц.

– Очень активна команда женсовета Всеволожского района. Они регулярно посещают бойцов в госпиталях, передают гуманитарную помощь от неравнодушных людей, плетут маскировочные сети, – говорит председатель областного отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова.

Победа на конкурсе грантов губернатора Ленинградской области поможет «Женсовету 47» реализовать большой проект – Третий Женский форум «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов Ленинградской области». Отдельный блок форума посвятят поддержке семей участников специальной военной операции.

Ещё один ленинградский проект с женским лицом – Центр социально-психологической поддержки населения «МАТРОНА». До недавнего времени организация оказывала помощь пожилым людям и инвалидам. Теперь же здесь готовы применить опыт социальной работы на благо семей участников специальной военной операции совместно с активистами проекта NEVALADOGA.

– Цель нашей команды – помочь семьям ветеранов и участников СВО Волховского района Ленинградской области в прохождении социальной, психологической адаптации и ресоциализации, – говорит руководитель проекта Алиса Геннадьева.

Средства гранта помогут объединить 40 семей наших защитников. Для них в течение 29 недель будут проведены занятия-тренинги для освоения приёмов саморегуляции и управления стрессом.

– Важным результатом проекта станет создание силами участников произведения монументального искусства – большого керамического панно, которое будет установлено в ФСЦ «Волхов» и торжественно презентовано в ноябре, – рассказала Алиса Геннадьева.

Александра Родионова

Фото: комитет общественных коммуникаций ЛО