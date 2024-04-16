388 млн рублей привлекли субъекты МСП Ленобласти под «зонтичные» поручительства

Так, малый и средний бизнес Ленобласти под «зонтичные» поручительства в первом квартале 2024 года привлек 388 млн рублей. Получателями господдержки стали 68 субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, во II квартале 2024 года субъекты МСП России привлекут около 120 млрд рублей под «зонтичные» поручительства.

«Принято решение выделить банкам-партнерам на II квартал в общей сложности 60 млрд рублей «зонтичных» поручительств. Это в том числе 10 млрд рублей на кредиты до 3 млн рублей. С учетом того, что «зонтичные» поручительства покрывают до половины суммы кредита, указанные лимиты позволят банкам выдать представителям МСП не менее 120 млрд рублей кредитных средств. Из них 20 млрд рублей — это «микрочеки», востребованные у МСП кредиты на сумму до 3 млн рублей», — отметил Александр Исаевич.

В число кредитных организаций, получивших лимиты «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП на II квартал 2024 года, вошли Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк, банк «Санкт-Петербург», ГПБ, «Левобережный», Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, РНКБ, «Ак Барс», «Зенит», Росбанк, Генбанк, «Уралсиб», Абсолют Банк.