Новый конкурс грантов — новые возможности
Продолжается приём заявок на второй в этом году конкурс грантов губернатора Ленинградской области — общая сумма поддержки социальных инициатив НКО составит 25 млн рублей, отбор организаций будет проходить на муниципальном уровне.
Общий размер грантовой поддержки на муниципальном этапе составляет 25 млн рублей, а максимальный размер гранта — 250 тыс. Рублей. Проект можно подать на платформе ленобласть.гранты.рф до 18 апреля по одному из 12 направлений:
— социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан,
— охрана жизни и здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,
— поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
— поддержка проектов в области культуры, искусства, науки, образования и просвещения, в том числе местных инициатив,
— охрана окружающей среды и защита животных,
— профилактика алкоголизма, наркомании, курения и иных опасных для человека зависимостей, а также профилактика социально опасных форм поведения граждан,
— поддержка проектов, направленных на работу с молодежью, развитие добровольчества (волонтерства),
— поддержка проектов по развитию туристического потенциала Ленинградской области,
— сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере патриотического воспитания граждан,
— гармонизация межнациональных отношений и поддержка малочисленных коренных народов региона,
— развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников,
— ресурсная поддержка СО НКО.
Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области подведёт итоги конкурса до 7 июня, реализация проектов стартует с 1 июля.
Подробная информация о конкурсе представлена на сайте комитета: https://ok.lenobl.ru/ru/podderzhka-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij/finansovaya-podderzhka/granty-gubernatora-leningradskoj-oblasti-2-otbor-2024-goda/