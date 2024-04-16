Новый конкурс грантов — новые возможности

Общий размер грантовой поддержки на муниципальном этапе составляет 25 млн рублей, а максимальный размер гранта — 250 тыс. Рублей. Проект можно подать на платформе ленобласть.гранты.рф до 18 апреля по одному из 12 направлений:

— социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан,

— охрана жизни и здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,

— поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,

— поддержка проектов в области культуры, искусства, науки, образования и просвещения, в том числе местных инициатив,

— охрана окружающей среды и защита животных,

— профилактика алкоголизма, наркомании, курения и иных опасных для человека зависимостей, а также профилактика социально опасных форм поведения граждан,

— поддержка проектов, направленных на работу с молодежью, развитие добровольчества (волонтерства),

— поддержка проектов по развитию туристического потенциала Ленинградской области,

— сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере патриотического воспитания граждан,

— гармонизация межнациональных отношений и поддержка малочисленных коренных народов региона,

— развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников,

— ресурсная поддержка СО НКО.

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области подведёт итоги конкурса до 7 июня, реализация проектов стартует с 1 июля.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте комитета: https://ok.lenobl.ru/ru/podderzhka-socialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizacij/finansovaya-podderzhka/granty-gubernatora-leningradskoj-oblasti-2-otbor-2024-goda/