Ленобласть готовится к весенней охоте

Охота начинается в первой, южной, зоне, через неделю – во второй, северной, длится – 10 дней.

В первой зоне охота на гуся, селезня утки открывается с 20 апреля, на вальдшнепа, глухаря и тетерева – с 27 апреля. Во второй зоне охота на гуся, селезня утки открывается с 27 апреля, на вальдшнепа, глухаря и тетерева – с 4 мая.

В первую зону входят Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Киришский, Тосненский районы

Вторая зона – Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области напоминает о необходимости получения разрешения на охоту, которое можно оформить на портале Госуслуг или в комитете по животному миру и строгом соблюдении правил охоты, запрете охоты на краснокнижных птиц.