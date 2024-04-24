«Единая Россия» отправила десятки тысяч тон гуманитарной помощи в новые регионы с начала СВО

«С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», – отметил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров «Единой России». С «Молодой Гвардией» и фондом «Своих не бросаем» партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», – сказал Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Павел Коржавых также отметил помощь от региона:

«Помощь военным от наших партийных отделений идет с самого начала СВО. Бойцам передавались все необходимые вещи, предметы быта: от умывальников с подогревом и бочек для хранения продуктов до тепловизоров, коллиматоров и квадрокоптеров. В наши Невский и Ладожский батальоны, сформированные в Ленинградской области, постоянно идет помощь в больших объемах – это строительные материалы, генераторы и другие необходимые вещи.

Очень радует, что вместе с Партией работает много волонтерских движений. Также помогают и граждане, особенно те, кто проходили воинскую службу, принимали участие в горячих точках и не понаслышке знают, что это такое.

На сегодняшний день работа по поддержке военнослужащих продолжается, набор гуманитарных грузов абсолютно разнообразный. Кроме того, активно помогает семьям военнослужащих, которые проходят службу в зоне СВО, фонд «Защитники Отечества».

Также хочется отметить, что идет непрерывная помощь нашему подшефному городу – Енакиево. За время СВО мы восстановили и преобразили город, появились современные школы, детские сады, новые трамваи от Ленинградской области, и это далеко не весь перечень. Вся помощь, которую мы оказываем и военным и новым регионам, проходит под чутким контролем секретаря РО Партии, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко», – поделился Павел Коржавых.