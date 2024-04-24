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Где отключат свет в Гатчинском районе 25 апреля?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.04.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская.  

 

25.04.2024 с 09:00 до 19:00

Дружногорское ГП:

СНТ «Дружная Горка»,

п. Дружная Горка.

 

25.04.2024 с 13:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

с. Никольское.      

 

25.04.2024 с 10:30 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Петровка.  

 

25.04.2024 с 13:00 до 18:00

Веревское СП:

СНТ «Горка».

 

25.04.2024 с 13:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово.      

 

25.04.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

с. Воскресенское,

д. Пижма,

п. Карташевская.

 

25.04.2024 с 13:00 до 18:00

Новосветское СП:

тер. Новый Свет-2 (пром. зона).