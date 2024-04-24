Где отключат свет в Гатчинском районе 25 апреля?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.04.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская.
25.04.2024 с 09:00 до 19:00
Дружногорское ГП:
СНТ «Дружная Горка»,
п. Дружная Горка.
25.04.2024 с 13:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
с. Никольское.
25.04.2024 с 10:30 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Петровка.
25.04.2024 с 13:00 до 18:00
Веревское СП:
СНТ «Горка».
25.04.2024 с 13:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово.
25.04.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
с. Воскресенское,
д. Пижма,
п. Карташевская.
25.04.2024 с 13:00 до 18:00
Новосветское СП:
тер. Новый Свет-2 (пром. зона).
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