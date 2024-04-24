Ленобласть — за семейные ценности

«Одной из первостепенных задач реализации национальной политики в условиях новых вызовов является сохранение и преумножение традиционных духовно-нравственных ценностей, являющихся неразделимой частью всего многообразия национальных культур России. Укрепление роли семьи, повышение качества жизни семей с детьми и продвижение семейных ценностей как базовых для российского общества, объединяющих все народы России – это те приоритеты, которые обозначил в послании Федеральному собранию наш президент – на этих основах мы должны формировать национальное самосознание», —отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

О том, что религия была и сегодня является духовно-нравственной основой семьи говорили епископ Выборгский и Приозерский Варнава, муфтий, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, шейх Равиль-Хазрат Панчеев, настоятель Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчойнэй» Буда Бадмаев, председатель Еврейской общины Большой хоральной синагоги Марк Грубарг.

Поднимались темы поддержки многодетности, материнства, традиционных семейных ценностей.