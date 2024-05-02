Хореографический ансамбль «Росинка»: танцуют все!

«Танец — это моё!»

Анна Яснова - сама бывшая воспитанница «Росинки», как, кстати, почти все педагоги этого отделения Сиверской ДШИ им. И.И. Шварца. Хореографический ансамбль «Росинка» был организован в поселке Сиверский в 1976 году Натальей Леонидовной Волковой.

- На танцы к Наталье Леонидовне меня привела мама в 1979 году, - рассказывает Анна Геннадьевна. - Мне было тогда четыре года. Я была очень подвижным ребенком, любила танцевать. Видимо, танец — это моё. Мне это было интересно с детства. Когда я была маленькой, и наша семья собиралась вместе, я всегда что-то устраивала, организовывала — концерты, выступления с другими детьми. Мы придумывали наряды, номера, стихи, песни, танцы, развлекали публику. И уже потом, в школе, я старалась везде успевать — и в учебе, и на танцах, принимала участие почти во всех школьных мероприятиях.

Анна Геннадьевна танцевала в «Росинке» до окончания школы. А потом перед ней, как и перед всеми выпускниками, встал выбор — кем быть.

- Я окончила физико-математический класс, который действовал на базе ЛЭТИ, - рассказывает она. - И вот в один прекрасный момент я поняла, что заниматься этим не хочу. Забрала документы и поступила в Ленинградский областной колледж культуры и искусств — на отделение хореографии.

В 1993 году в поселке Сиверский была организована детская школа искусств, и коллектив «Росинки» влился в неё как хореографическое отделение.

- После первого курса я сразу пришла работать как педагог в «Росинку», которая уже была в составе школы, - говорит Анна Геннадьевна. - Конечно, времени у меня тогда было не так много, чтобы с детьми работать — у меня был всего один класс. Одно время мне предлагали и руководящие должности в школе искусств, вплоть до исполняющего обязанности директора. Но я поняла, что мне интересно работать именно с детьми. Мне интересен творческий рост, интересно наблюдать, как растут мои подопечные.

И труд, и радость

Хореографическому ансамблю «Росинка» скоро исполнится полвека, хореографическому отделению детской школы искусств им. И.И. Шварца - тридцать лет. За все эти годы здесь бережно сохраняются традиции, сформированные ещё на заре коллектива. В «Росинке» по-прежнему выступает основная часть учащихся, к ним присоединяются и выпускники ДШИ. Ребята занимаются, выступают, защищают честь коллектива и школы. С удовольствием ездят на все творческие мероприятия — конкурсы и концерты.

- Конечно, нашим детям нелегко, - говорит Анна Геннадьевна. - Мы ведь работаем в рамках восьмилетней программы предпрофессиональной подготовки. В отличие от самодеятельных танцевальных коллективов, наши дети должны соблюдать режим учебного процесса, сдавать экзамены. И у них, к сожалению, остается очень мало времени и сил на репетицию репертуара ансамбля. Для них это дополнительная нагрузка, на которую, правда, отводится часть учебных часов.

Для участников коллектива детская школа искусств — второй дом, ведь занятия здесь — не просто нагрузка, а образ жизни, основанный на творческом труде, созидании, дружбе и радости от достигнутых успехов.

- Конечно, очень радуют успехи наших детей, - говорит Анна Геннадьевна. - Радостно смотреть, как они растут, причем растут осознанно. Они приходят к нам малышами, такими трогательными и беззаботными. Очень приятно видеть, как наши повзрослевшие ученики заботятся о младших и чему-то их учат. На днях у нас был праздник — День первоклассника. Выпускники этого года посвящали малышей в участники хореографического отделения. Очень приятно было наблюдать, как четвертый класс учил малышей приводить себя в порядок - одеваться, причесываться, заплетаться...

Главное — среда!

Сейчас на хореографическом отделении Школы искусств занимается около девяноста человек — с первого по восьмой классы. Есть здесь и подготовительный класс — около сорока детей.

- Мы стараемся воспитывать в наших детях такие профессиональные качества, как трудолюбие и терпение, - говорит Анна Яснова. - Но самое главное — это, конечно, сплоченность коллектива, умение держаться вместе, нести ответственность друг за друга. Важно, чтобы коллектив существовал не только на бумаге, но был именно сплоченным ансамблем. Если есть какие-то разногласия между детьми, это всегда отражается на сцене. Мы стараемся объединять детей, учим их находить общий язык, тем более, что сейчас это стало гораздо сложнее, чем раньше.

Любая школа искусств - музыкальная, художественная, хореографическая - такое место, где со временем складывается уникальная атмосфера, нацеливающая детей на гармонию, творчество и созидание.

- Конечно, дети, которые учатся в нашей школе искусств, отличаются от других ребят, - говорит Анна Геннадьевна. - Все-таки они не просто соприкасаются с искусством, но и полностью в него погружаются. Я абсолютно уверена, что дети, которые закончили нашу школу, не попадут в плохие ситуации или компании, да и вообще не пропадут в жизни. В них уже заложена программа на успех, на позитив, на полную самореализацию.

Многие выпускники хореографического отделения детской школы искусств им. И.И. Шварца продолжают образование в творческих колледжах и вузах.

Внимание: конкурс!

Главная тема в репертуаре ансамбля «Росинка» - любовь к России, к родному краю. Основным творческим направлением является стилизация и исполнение народного танца. В репертуаре коллектива - постановки в русском характере, стилизованные танцы народов мира и ближнего зарубежья. Большим успехом пользуются номера, посвященные теме счастливого детства. Разнообразен репертуар эстрадных и патриотических танцев.

Уровень коллектива очень высок, и неудивительно, что «Росинку» с удовольствием ждут на творческих конкурсах самого разного класса. В этом году ансамбль уже принял участие в двух международных конкурсах. В конце марта юные танцоры привезли несколько призовых мест с Международного конкурса «Славянский кубок», который проходил в Санкт-Петербурге.

- Это очень серьёзный конкурс, собравший сильные коллективы со всей нашей огромной страны, - говорит Анна Геннадьевна. - Детям, конечно, было интересно увидеть выступления своих ровесников. Для них это стимул к росту и продолжению занятий, потому что они видят и высокий уровень, и то, как двигаются и танцуют дети из других регионов. Это важно как для детей, так и для педагогов, ведь так можно лучше понять, к чему можно стремиться и куда расти.

В апреле «Росинка» впервые приняла участие в Международном фестивале «Гатчинские ассамблеи», где также отличилась среди призёров конкурса.

- Для нас международные конкурсы — своего рода проверка коллектива на уровень нашего образования, работы педагогов и детей, - говорит Анна Яснова. - Статус конкурса высок, и оценки жюри очень строгие. И дети, конечно, подошли очень ответственно к этим выступлениям, хорошо подготовились и хорошо выступили. Мы возили на этот конкурс весь коллектив, даже самых маленьких, которые только-только вышли на сцену. Все получили свои награды и были очень рады!

Приходите танцевать!

Записаться на хореографическое отделение Сиверской ДШИ им. И. Шварца можно уже сейчас: школа объявила набор детей с 6 лет в первый класс. Кто может поступить на хореографическое отделение и совсем скоро заблистать в составе ансамбля «Росинка»?

- У нас действительно очень серьезное обучение — по восьмилетней предпрофессиональной программе, - говорит Анна Яснова. - Конечно, мы проводим вступительный экзамен, смотрим на природные данные и способности детей. И все же стараемся брать всех детей в нашу школу. Понятно, что впереди у них будет много труда, но и много радости. Кто выдерживает, тот остается, так что получается, у нас что-то вроде естественного отбора.

Так или иначе, в ДШИ уверены: в каждом ребенке есть какая-то изюминка, свой огонёк — его нужно просто найти.

- У нас есть разнохарактерные танцы, в которых солируют разные дети — в зависимости от того, что у каждого лучше получается, какой вид танца у него и лучше идет, - говорит Анна Геннадьевна. - Дети никогда не обижаются, когда не их выбирают на сольные партии. Они прекрасно знают, что каждый может раскрыть в танце свою индивидуальность. Для нас это ценно и очень важно. Практически всегда на всех конкурсах жюри отмечает, что у наших детей во время танца нет одинаковых улыбок или одинаковых эмоций. У каждого — своё отношение к танцу.

Огромную роль в воспитании маленьких танцоров играют, конечно же, родители. И, прежде чем вести малыша на танцы, стоит задуматься, получится ли справиться с такой большой нагрузкой.

- Большая нагрузка у нас ложится на родителей, особенно в первые годы занятий, когда ребенок учится в начальной школе, - говорит руководитель «Росинки». - Не все родители это выдерживают. Всегда говорю им: наше хореографическое отделение — это прежде всего дисциплина, причем не только для ребенка, но и для всей семьи. Когда ребенок маленький, нужно, чтобы кто-то из родителей занимался этим лично, водил ребенка в школу, следил за режимом дня. Замечу также, что мы абсолютно открыты для всех и готовы обсудить с родителями любой сложный вопрос, связанный с обучением и воспитанием детей.

Танцы и занятия хореографией — это не только красиво и полезно, но и серьёзно. Своим ученикам педагоги хореографического отделения ДШИ им. И.И. Шварца в первую очередь желают здоровья и творческих успехов. Их родителям — терпения и созидательного труда вместе с детьми. А что получается, когда совпадают устремления юных танцоров, их родителей и педагогов, можно увидеть совсем скоро.

11 мая в 17.00 в киноконцертном зале «Юбилейный» в поселке Сиверский состоится отчетный концерт хореографического ансамбля «Росинка». Приходите и всё увидите своими глазами!

Юлия Лысанюк