Ленинградцы сообща восстанавливают геоглиф «Искра»
8 мая на Синявинских высотах на месте прорыва блокады будет восстановлен пострадавший от весеннего пала травы геоглиф «Искра»: волонтеры высадят новые сосны в память о погибших в ходе операции «Искра» 1943 года, когда была прорвана блокада Ленинграда.
В преддверии Дня Победы тысячи деревьев и декоративных кустарников будут высажены в Ленинградской области в парках, на общественных пространствах у воинских мемориалов в ходе акции «Сад памяти».
В Кировском лесничестве, в урочище Вороново, на местах боев 7 мая будет высажен новый лес в память о 80-летии снятия блокады Ленинграда.
Волховское лесничество обновит парк у мемориала Героическим защитникам Волхова 1941-1944 годов.
Во Всеволожском лесничестве у Малой Самарки посадят черешневый сад в память о погибших заготовителях леса для блокадного Ленинграда.
Присоединиться к акции можно на официальном сайте садпамяти2024.рф, выбрав на интерактивной карте ближайшую локацию. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.
Также каждый может самостоятельно посадить дерево в честь родных героев и зарегистрировать свои действия на сайте садпамяти2024.рф.
Акция «Сад памяти» проводится в 5-й раз, охватывает все субъекты РФ, включая новые регионы, и зарубежье. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Организаторы акции — Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти», ВОД «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».