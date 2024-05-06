Ленинградцы сообща восстанавливают геоглиф «Искра»

В преддверии Дня Победы тысячи деревьев и декоративных кустарников будут высажены в Ленинградской области в парках, на общественных пространствах у воинских мемориалов в ходе акции «Сад памяти».

В Кировском лесничестве, в урочище Вороново, на местах боев 7 мая будет высажен новый лес в память о 80-летии снятия блокады Ленинграда.

Волховское лесничество обновит парк у мемориала Героическим защитникам Волхова 1941-1944 годов.

Во Всеволожском лесничестве у Малой Самарки посадят черешневый сад в память о погибших заготовителях леса для блокадного Ленинграда.

Присоединиться к акции можно на официальном сайте садпамяти2024.рф, выбрав на интерактивной карте ближайшую локацию. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.

Также каждый может самостоятельно посадить дерево в честь родных героев и зарегистрировать свои действия на сайте садпамяти2024.рф.

Акция «Сад памяти» проводится в 5-й раз, охватывает все субъекты РФ, включая новые регионы, и зарубежье. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Организаторы акции — Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти», ВОД «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».