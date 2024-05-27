Запущен обновленный сайт фонда «Защитники Отечества»

В связи с этим начинает работу и новая региональная почта для приёма обращений: rf47@fzo.gov.ru

На сайте можно:

– узнать об основных направлениях деятельности фонда;

– получить информацию обо всех полагающихся мерах поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, переобучение и трудоустройство, предоставление технических средств реабилитации (ТСР), санаторно-курортного лечения.

Председатель фонда Анна Цивилева отметила: «Фонд работает по принципу «одного окна» для максимального удобства наших героев. С начала мая по поручению Президента Российской Федерации запущен раздел на «Госуслугах», где собраны все федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки ветеранов спецоперации и их семей, бойцов, которые находятся в зоне СВО. А теперь начал работу сайт на платформе «Госвеб». Вся имеющаяся на сегодняшний день информация объединена в одном месте и доступна защитникам в полном объеме».

Если вам нужна наша поддержка или вы знаете тех, кому нужна помощь фонда, вы всегда можете обратиться ВКонтакте vk.me/gosfondsvo47, по почте rf47@fzo.gov.ru или по номеру телефона: +7(800)302-03-10. Адреса отделений фонда и пункты приёма соцкоординаторов в районах можно найти по ссылке: https://vk.com/@gosfondsvo47-kontakty. Телефон горячей линии: 117