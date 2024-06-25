Ленобласть и Беларусь укрепляют партнерство

«Каждая встреча с Александром Лукашенко – это новый импульс для развития двусторонних отношений. Начинали с сотрудничества в сфере АПК, сейчас Ленобласть взаимодействует с Республикой Беларусь по широкому спектру от зоовакцин до оборудования газификации, спецтехники и стройки. Товарооборот между Ленобластью и Беларусью в этом году превысит 1 млрд у.е. – прирост оборота за первые 5 месяцев 2024 года уже составил более 23%. На встрече сформулировано и новое направление: по предложению президента Беларуси рассмотрим возможности белорусских курортов для размещения ленинградцев, получивших ранение на СВО. Как отметил Александр Григорьевич: главная цель - идти вперед вместе», - сообщил на встрече Александр Дрозденко.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поддержал инициативу по усилению обмена специалистами узких специальностей в строительной сфере. Сегодня отрасль обеспечивает около 100 тысяч рабочих мест, однако дефицит кадров составляет около 50 тысяч человек. Поддержка поможет развитию энергетического и промышленного комплекса. Еще одно новое направление — развитие рыбоводческих хозяйств. Производители Ленинградской области уже активно закупают оборудование и мальков, однако теперь стороны договорились о планах по увеличению комбикормового оборота. Также по предложению Президента Беларуси Правительство Ленинградской области рассмотрит возможность направления ленинградцев, получивших ранение на СВО, на белорусские курорты.

Делегации Ленинградской области и Беларуси договорились о замещении мощностей IKEA магазином «Да дому», где продают качественную белорусскую мебель и товары для дома. Также готовится к открытию и торговый дом, в котором представят ассортимент товаров из Ленобласти и Беларуси. Задача – расширить аудиторию ценителей локальных брендов. Соответствующие решения закреплены протоколом заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Белоруссии и Ленобласти при участии заместителя премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова.

В рамках первого дня рабочего визита Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко состоялась встреча с Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым и возложение цветов к мемориальной стеле на площади Победы в Минске.