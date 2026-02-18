Восемь лет строгого режима – за 20 кг кокаина

Исполняющий обязанности прокурора Ленинградской области Павел Данилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего иностранного гражданина Яниса С. Органами предварительного следствия он обвиняется по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ: покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием сети «Интернет».

В ходе судебного разбирательства установлено, что

гражданин С., действуя по предварительному сговору с соучастниками, с целью незаконного сбыта приобрел через тайник в Гатчинском округе 20 брикетов смеси, содержащей кокаин. Общая масса превысила 20 кг, что составляет особо крупный размер. При попытке перевозки наркотика злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ.

Суд, учитывая мнение прокурора, особую тяжесть и общественную опасность совершенного преступления, приговорил сбытчика к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом принято решение о конфискации и обращении в собственность государства дорогого мобильного телефона, использовавшегося осужденным для совершения преступления.