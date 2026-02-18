Диалог с властью

– Когда планируется выполнить ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Саперное ­– Джатиево – Мельниково» в Приозерском районе.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

– В 2025 году подрядная организация выполнила ремонт дорожного покрытия на региональной автомобильной дороге «Саперное – Джатиево – Мельниково» в Приозерском районе Ленинградской области, в том числе в поселке Новая Деревня.

По результатам проверок, проведенных после завершения работ, были выявлены значительные дефекты дорожного покрытия. Подрядчику, выполнившему ремонт дорожного покрытия, направлено требование на устранение дефектов. Работы будут выполняться в мае 2026 года в рамках гарантийных обязательств.

– Когда планируется ремонт/реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Комсомольское – Приозерск» в Выборгском районе.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

– В 2021 году подрядной организацией, в соответствии с государственным контрактом № 0018 от 02.09.2020г. выполнен ремонт покрытия из ЩПС С-1 толщиной 25 см на участке автомобильной дороги км 30+000 – км 41+000.

В 2024 году разработан проект, прошедший государственную экспертизу, на реконструкцию данного участка автомобильной дороги с устройством асфальтобетонного покрытия.

До проведения ремонтных работ текущая эксплуатация автомобильной дороги осуществляется за счёт средств областного бюджета, выделяемых на содержание автодорог в пределах определённых государственным заданием лимитов финансирования.

– Планируется ли ремонт дорожного покрытия на участке автомобильной дороги «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть» в Волосовском районе.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области:

– В 2027-2028 году запланировано выполнение работ по устранению деформаций и повреждений покрытий (замена верхнего слоя асфальтобетона толщиной 5 см) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть» км 24+200 – км 30+400, км 34+400 – км 36+300, км 39+800 – км 46+100 (выборочно), км 47+650 – км 54+100 в Волосовском районе Ленинградской области. Общая площадь – 106 725 м2.

Ремонт дороги от Волосово в сторону Извары включен в программу ремонта и восстановления верхнего слоя покрытия из асфальтобетона 2026-2027 гг.

– На земельных участках бывшего совхоза «Ударник» («Фаэтон») между деревнями Заполье и Озертицы Волосовского района на большой территории произрастает борщевик Сосновского. Как планируется решать вопрос с уничтожением борщевика Сосновского на данной территории? Возможно ли изъятие данных участков у собственника?

Ответ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

– Для организации работ по уничтожению борщевика Сосновского или инициирования изъятия заросшего участка необходимо направить обращение в местную администрацию лично либо через приложение «Госуслуги».

В Ленинградской области действует программа борьбы с борщевиком Сосновского. Сообщить о местонахождении растения можно на специализированном сервисе портала «Госуслуги. Решаем вместе»: https://pos.gosuslugi.ru/. Обращение поступит в местную администрацию для принятия решения о включении территории в региональную программу уничтожения борщевика.

Если борщевик Сосновского обнаружен на землях муниципального образования, территория включается в муниципальную программу ликвидации борщевика за счёт бюджетных средств. В случае, если земля находится вне границ муниципального образования, местная администрация в рамках муниципального земельного контроля выдаст владельцу предписание ликвидировать растение самостоятельно. Игнорирование предписания влечет административную ответственность. Повторные нарушения станут основанием для инициации процедуры изъятия земельного участка.