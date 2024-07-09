«МногоЦветие» Гатчинского района

Фестиваль «МногоЦветие» был приурочен к летним славянским праздникам и Дню семьи, любви и верности.

Площадкой для проведения семейного праздника стала поляна на берегу реки Оредеж, именуемая местными жителями «Жаркие страны».

Этот день надолго оставил в памяти незабываемые впечатления и добрые чувства. Казалось бы, относительно небольшой фольклорный праздник. Что может быть необычного? Но, нет! Когда за дело берутся профессионалы своего дела, получается волшебство. В лучших традициях русского народного гуляния фестиваль «МногоЦветие» организовала и провела научный сотрудник музея, собирательница фольклора София Берсенева. Она подготовила потрясающую программу с песнями, хороводами, плетением венков, рассказами о русских традициях.

В этот раз София объединила в «МногоЦветии» разные летние праздники, которые отмечали на Руси.

- Я взяла все лучшее от традиций каждого: песни про русалок и кумление с подарками от зеленых Святок, песни и хороводы от Петрова дня и Спасов, купальский костер и речные ритуалы. И даже величальные песни семейным парам, которые пели в старину, - рассказывает София. - Как луговые цветы в букет собрала традиции со всех регионов России: старинные переливчатые песни Белгородчины и протяжные новгородские, сплела традиционный для Смоленщины большой венок, через который пролезали на здоровье. Два дня мы с мужем резали лучшие луговые травы по полям Полужья, чтобы у женщин были материалы для плетения венков. Собрала чудных мастеров своего дела. Певунья Настасья Кочкаева поразила голосом, красотой костюмов и потрясающей энергетикой. Художница и пряха Александра Умецкая научила детей и женщин навыкам прядения на веретене и провела мастер-класс по росписи сувениров. Гжель и хохлома - это хорошо, но и в Ленинградской области есть своя традиционная роспись. Здорово, что есть возможность возрождать и показывать истинную русскую культуру, фольклор. Благодарим наших гостей: красивых творческих женщин, активных детей и надежных и деятельных отцов за творчество и хлебосольный стол. Благодарим за поддержку и интерес главу администрации Сиверского поселения Дмитрия Румянцева.

Многодетные семьи поблагодарили Софию Берсеневу за любовь к своему делу, за поддержку мастеров и возможность максимально доступно делиться знаниями и умениями.

Никого не оставил равнодушным мастер-класс от мастерицы Александры Умецкой. Вместе с ней дети разрисовывали зайчиками и птичками деревянные заготовки, а мамочки изучали бережно сохраняемое и передаваемое мастерство прядения веретеном.

Тем временем отцы с сыновьями добывали огонь (после проливного дождя он был очень необходим) и готовили для огромной компании вкуснейший обед. Все были заняты своим делом. И отдохнули на славу. Чудесному настрою участников не помешала даже капризная погода. И только дождь немного скорректировал ход праздника. Песни, пляски, игры зарядили энергией до конца лета.

Проект «Многодетная семья - это здорово!» реализуется при поддержке администрация Гатчинского района. Автор проекта – руководитель АНО «Семейный клуб досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение» Светлана Зубак. А все его мероприятия - для женщин и о женщинах.

Так, в рамках проекта, прошла серия мастер-классов - по созданию куклы-оберега «Мамушка», по кулинарии, по уходу за собой, занятие по арт-терапии и другие тематические мероприятия. Команда «Многоцветики», состоящая из многодетных мам, впервые вышла на арену интеллектуальной игры «IMOM’S игры разума в Гатчине».

- Фестиваль многодетных семей «МногоЦветие» получился чрезвычайно душевным. Русские традиции и обряды покорили наши сердца. Благодарю все семьи, которые были с нами. Все получилось на высшем уровне. Уверена, что это только начало. Такие фестивали должны жить и быть ежегодными! – подвела итог Светлана Зубак.

Но это еще не все: впереди участников проекта ждут новые творческие встречи и мастер-классы.

Татьяна Можаева