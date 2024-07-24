Новый мост Усть-Луги

«Мы не сбавляем темпов в плане обновления и строительства больших мостов на региональной дорожной сети. Прошлой осенью Президент России Владимир Путин запустил движение по новому мосту через Свирь в Подпорожье, в марте машины поехали по новому сооружению через Волхов в Киришах. Следующая большая стройка — в Усть-Луге, где расположен один из крупнейших в стране морских портов», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Протяженность участка дороги вместе с мостом составляет 406 метров. Сам мостовой переход состоит из пяти пролетов-ферм с крестовой решеткой. В процессе работ он будет полностью разобран, обновлены опоры, поставлены новые пролетные строения, смонтировано искусственное освещение, уложен новый асфальт и сделаны локальные очистные сооружения. Для удобства жителей поселка на время стройки будет оборудован временный мостовой переход.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в окрестностях Усть-Луги сейчас продолжается ремонт участка трассы между деревней Выбье и поселком Курголово.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти