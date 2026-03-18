«Госуслуги Моя школа» — новые функции для учеников и родителей

Что нового

— «Где ребёнок». Родители могут увидеть на карте в приложении местоположение своих детей. Для этого каждый ребёнок должен разрешить отслеживание геолокации в своём аккаунте. Информация доступна только родителю и ребёнку

— Расписание, оценки и домашние задания — в колонке «Алиса». Достаточно сказать: «Алиса, запусти навык "Госуслуги Моя школа"»

— Списки дел. Можно создавать чек-листы для себя и семьи — с временем и описанием, чтобы ничего не потерялось

— Отчёты для родителей раз в две недели. Включают опоздания, пропуски и их причины, оценки по предметам, а также динамику среднего балла относительно прошлого отчёта

«Госуслуги Моя школа» делают взаимодействие школы, родителей и учеников более открытым. Родители получают больше инструментов для поддержки ребёнка, школьники — удобные сервисы для учёбы и организации времени, а школы — канал для оперативной обратной связи.

Использование приложения — добровольное. Доступ к информации есть только у родителя и ребёнка. Сведения из школы отображаются исключительно с их согласия.

