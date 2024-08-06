В Гатчине обстреляли автобус

5 августа 2024 года в 09:28 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от 50-летнего водителя рейсового автобуса о том, что незадолго до этого у дома 34 по проспекту 25 Октября в Гатчине неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в лобовое стекло автобуса «Волгабас», которым он управлял, сообщает ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к установлению и задержанию стрелка.