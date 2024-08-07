Ночная погоня

4 августа, в два часа ночи, в ходе патрулирования на Краснофлотском проспекте в деревне Мины инспекторы дорожно-патрульной службы заметили подозрительный автомобиль

ВАЗ-2107, который при появлении полиции стал спешно двигаться в сторону выезда из деревни. Сотрудники ДПС начали преследование, на требование остановиться водитель «Жигулей» не отреагировал и продолжил гнать, создавая опасность на дороге и для ночных пешеходов, и для машин.

После неоднократных безрезультатных требований остановиться полицейские произвели один предупредительный выстрел в воздух и три – по колесам. «Семерка» остановилась. За рулем оказался 17-летний житель Вырицы Григорий С., который не работает и не учится. В результате применения табельного оружия жертв и пострадавших нет.