«Единая Россия» доставила в Курскую область 950 тонн гуманитарной помощи

Они помогли полностью закрыть потребности в бытовой технике, продуктах, бытовой химии и гигиенических средствах во всех пунктах временного размещения Курска. Сейчас прорабатывается вопрос об оборудовании дополнительных мест в одном из центральных ПВР, сообщил врио секретаря Генсовета.

«В штаб общественной поддержки партии в Курске обратились уже 12 тысяч жителей. Из них 8,5 тысяч – за гуманитарной помощью. Помимо этого, волонтёры «Единой России» и МГЕР помогают всем службам, задействованным в эвакуации и размещении людей. Помощь жителям оказывают более 90 человек. На этой неделе прибывают ребята из ЦФО и близлежащих регионов Черноземья», — отметил Владимир Якушев.

Поддержку волонтёры партии предоставили и местным медикам. Городскую станцию скорой помощи обеспечили переносными рациями для автомобилей, а весь медицинский персонал станции – бронежилетами, также отметил Владимир Якушев.

В Курской области действует постоянный волонтёрский корпус из активистов партии и «Молодой Гвардии» со всей страны. Помимо этого, партия помогает организовать отдых и реабилитацию жителей Курской области в других регионах.

«По поручению губернатора и при поддержке партии Ленинградская область направила более 50 тонн гуманитарного груза в Курскую область. С каждым днем количество отправленных грузов из районных отделений партии увеличивается, что свидетельствует о постоянной мобилизации и готовности помогать тем, кто нуждается в поддержке. Партийцы активно включены в процесс координации и отправки гуманитарной помощи, что подчеркивает сплоченность и чувство нашей ответственности перед пострадавшими людьми, потому что это наша общая беда. Большое спасибо тем, кто откликнулся и помог оперативно собрать гуманитарную помощь! Уверен, что при такой сплоченности и единстве, победа будет за нами!», — прокомментировал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Евгений Смирнов.

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона, пострадавших от атаки украинских террористов. В них – всё самое необходимое людям, от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.

На территории Курской области созданы волонтёрский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения.

Задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил Председатель партии Дмитрий Медведев.

Пресс-служба “Единой России”