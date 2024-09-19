Полиция Гатчинского района разбирается в инциденте со стрельбой в деревне Романовка
Утром 18 сентября в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от жителя деревни Романовка о том, что около дома 63 в деревне Романовка в его знакомых стреляли.
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Незамедлительно выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что возле дома 63 61-летний местный житель в ходе конфликта, возникшего из-за неоплаты ранее выполненных работ с индивидуальным предпринимателем, 41-летним гражданином Армении, выстрелил два раза вверх из своего гладкоствольного карабина «Сайга-410».
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оружие изъяли, а оппонентов имущественного спора доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По информации ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
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