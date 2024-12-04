Петербуржцы и жители Ленинградской области вернули в обращение 1,8 млн монет

Чаще всего сдавали рублевые и 10-рублевые монеты. Четверть всех собранных монет – номиналом 1 рубль (более 470 тыс. шт.), почти столько же десятирублевых монет (более 430 тыс. шт.).

Акция проходила с 7 по 20 октября 2024 года, в это время можно было обменять мелочь на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет.

«Большая часть монет оседает в копилках и не возвращается в торговый оборот в то время, как многие организации торговли работают с наличными деньгами и нуждаются в размене. Акция проходит дважды в год и помогает вернуть скопившуюся мелочь в оборот и сократить расходы на чеканку новых монет. Этой осенью в городе и области в акции приняли участие 146 офисов банков. Петербуржцы и жители Ленинградской области сдали в банки почти в два раза больше монет, чем во время такой же акции весной», – прокомментировал начальник Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.

Обменять мелочь на банкноты можно в любой день, однако в этом случае нужно заранее уточнить в банке условия, как правило, банки берут комиссию за обмен монет на банкноты.

В целом по стране за время проведения осенней Монетной недели удалось вернуть в оборот 45 млн монет на общую сумму 186 млн рублей.

Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России

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