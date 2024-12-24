В 47 регионе начали выпуск «умных» пробирок

19 декабря в Новосаратовке открылось крупнейшее предприятие на Северо-Западе, где будут производиться вакуумные пробирки для различных медицинских исследований. Как объясняют производители, пробирки не только вакуумные, но и «умные»: кровь в них не сворачивается, как в обычных.

«Умные» пробирки формируются из пластика, внутрь добавляется химическое соединение, которое создает вакуум. Пробирка держит этот вакуум на протяжении своего срока годности – около двух лет. Благодаря таким пробиркам медсестрам вообще не приходится соприкасаться с кровью – система абсолютно закрытая. Еще один плюс пробирок в том, что они подходят для различных медицинских исследований, с разными критериями транспортировки и хранения – вакуум обеспечивает стерильность.

Сейчас высокотехнологичное производство позволяет выпускать 50 миллионов пробирок в год, и планируется, что к середине 2025 это количество возрастет в два раза, достигнув 20% отечественного рынка. Раньше «умные» пробирки медучреждениям 47 региона приходилось закупать в Екатеринбурге или в странах Евросоюза.

Гатчинские медики с большим интересом познакомились с новым производством:

- Мы убедились в качестве пробирок и, конечно, благодаря таким современным расходным материалам можем гарантировать точность анализов нашим пациентам, – отметила врач клинико-диагностической лаборатории Гатчинской КМБ Елена Аплина. – Сотрудники Гатчинской больницы регулярно посещают предприятия, которые производят комплектующие для медицинских нужд. Это позволяет быть в курсе новинок, непосредственно наблюдать за процессом изготовления и доводить мнение медработников до производителя напрямую.