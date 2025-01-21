Служба госбезопасности на проводе? Это мошенник!
Мошенники не дремлют: суммы ущерба, который несут жертвы злоумышленников в Гатчинском районе, колеблются от нескольких тысяч рублей до миллионов. Банки и полиция не устают напоминать: доверчивость в любых вопросах, связанных с деньгами, может дорого стоить.
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76-летнюю жительницу Гатчинского района обманули почти на 2 млн рублей. 1
9 января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от потерпевшей. В мессенджере «Телеграм» ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ России. Он так умудрился ввести в заблуждение женщину, что она самостоятельно, посредством приложения Mir Pay перевела денежные средства в размере 1 млн 905 тысяч рублей на продиктованные ей номера счетов. После этого «сотрудник ФСБ» получил реальную возможность распоряжаться ее деньгами по своему усмотрению и был таков.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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