Служба госбезопасности на проводе? Это мошенник!

76-летнюю жительницу Гатчинского района обманули почти на 2 млн рублей. 1

9 января в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от потерпевшей. В мессенджере «Телеграм» ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ России. Он так умудрился ввести в заблуждение женщину, что она самостоятельно, посредством приложения Mir Pay перевела денежные средства в размере 1 млн 905 тысяч рублей на продиктованные ей номера счетов. После этого «сотрудник ФСБ» получил реальную возможность распоряжаться ее деньгами по своему усмотрению и был таков.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.