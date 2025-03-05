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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.03.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Большая Ивановка,

д. Малая Ивановка,

д. Старицы,

тер. промзона Большие Тайцы.      

д. Александровка(частично).

 

06.03.2025 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская.

д. Малые Слудицы.

 

06.03.25 с 10:00 до 17:30

Кобринское СП:

п. Высокоключевой,

СНТ «Елицы»,

СНТ «Родник»,

п. Суйда.

 

06.03.25 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское СП:

с. Никольское.   

 

06.03.25 с 09.00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, промзона.     

 

с 06.03.2025 по 07.03.2025 с 09:00 до 15:45(с включение на ночь).

г. Гатчина:

ул. Сандалова, д.1а.

                  

06.03.2025 с 09:00 до 16:00

гп Сиверский:

ш. Белогородское д.16-30, ул. Крупская д.1-15; пр-т Республиканский д.57-76; ул. Новый тупик д.1-6; ул. Герцена д.34-55; ул. Кирова д.1-41;ул. Паркетная д.23-51; пер. Паркетный д.1-12;ул. Куйбышева д.21-52;ул. Ленина д.16-29; ул. Свободы д.19-44.