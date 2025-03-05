Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
06.03.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Большая Ивановка,
д. Малая Ивановка,
д. Старицы,
тер. промзона Большие Тайцы.
д. Александровка(частично).
06.03.2025 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская.
д. Малые Слудицы.
06.03.25 с 10:00 до 17:30
Кобринское СП:
п. Высокоключевой,
СНТ «Елицы»,
СНТ «Родник»,
п. Суйда.
06.03.25 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское СП:
с. Никольское.
06.03.25 с 09.00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет, промзона.
с 06.03.2025 по 07.03.2025 с 09:00 до 15:45(с включение на ночь).
г. Гатчина:
ул. Сандалова, д.1а.
06.03.2025 с 09:00 до 16:00
гп Сиверский:
ш. Белогородское д.16-30, ул. Крупская д.1-15; пр-т Республиканский д.57-76; ул. Новый тупик д.1-6; ул. Герцена д.34-55; ул. Кирова д.1-41;ул. Паркетная д.23-51; пер. Паркетный д.1-12;ул. Куйбышева д.21-52;ул. Ленина д.16-29; ул. Свободы д.19-44.