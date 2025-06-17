В Пудости задержан вор-рецидивист

13 июня в 15:38 в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась 73-летняя жительница дома 6 по улице Зайончковского в поселке Пудость Гатчинского района, сообщившая о краже ее мобильного телефона.

Женщина рассказала, что телефон был похищен неизвестными, находящимися в подъезде, в тот момент, когда она выходила ненадолго из квартиры в подъезд, не заперев за собой дверь. Ущерб потерпевшей составил 30 000 рублей.

Тем же вечером, у дома 14 по улице Зайончковского по подозрению в этом преступлении был задержан 52-летний неработающий, за плечами которого десяток судимостей за различные преступления.

Похищенный телефон изъят. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области