Лучшие в высоких технологиях

В Санкт-Петербурге 20 февраля Международный молодежный чемпионат по управлению БПЛА «ИппоДРОН» – первое совместное мероприятие «Технопарка Санкт-Петербурга» и «Делового Центра ШОС+». Трек «Симулятор полета» стал первым этапом отбора.

В соревнованиях приняли участие более 50 учащихся из России, Китая и Ирана. Гатчинские школьники заняли 1 и 2 места. Были за штурвалами виртуальных дронов и заняли первое место на пьедестале Александр Степанов и Максим Курятков (команда «Квадро 9»). Второе место завоевали Юрий Глотов и Тимур Нагизаде (команда «Флагман 9»). Наставник команды – Тимур Паламарчук.

В этот же день на базе детского технопарка «Кванториум» в Кингисеппе прошли областные соревнования по робототехнике «Робо-King». И вновь ученики Гатчинской школы № 9 в числе призеров. В номинации «Творческий проект по робототехнике» 2 место заняли первоклассники Александр Касаткин и Роман Бенда. Тема их проекта – «Доступная среда: умная мусорка для особенных людей». В номинации «Интеллектуальное сумо: образовательные конструкторы» также обладателями 2 места стали Рудольф Аминов и Кирилл Малышев. Наставник ребят – Дарья Дьячкова.

Андрей Соколов