Репетиционый экзамен по русскому языку в 9 классе

Репетиционный экзамен по русскому языку – это возможность для выпускников оценить свои знания перед реальным экзаменом, познакомиться не только с заданиями, но и с деталями процедуры проведения: временными рамками, особенностями заполнения бланков, правилами поведения. Такие тренировки снижают риск технической ошибки со стороны выпускников в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

Репетиционный экзамен проходил в форме ОГЭ и ГВЭ. Продолжительность выполнения работ, как и на реальном экзамене по русскому языку, — 3 часа 55 минут. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам можно было по желанию увеличить время работы на 1,5 часа.

«Сегодня, 19 февраля, был проведен региональный репетиционный экзамен по русскому языку. Ученики 9-х классов попробовали свои силы, окунулись в атмосферу экзамена, чтобы на реальном ОГЭ по русскому языку, который пройдет 9 июня, чувствовать себя гораздо уверенней. Ведь девятиклассникам необходимо не только справиться со всеми заданиями, но и верно заполнить все бланки. Ребята выполнили тест, написали сжатое изложение и сочинение на основе художественного текста. Участие в репетиционном экзамене позволяет обучающимся не только оценить свой уровень готовности, но и помогает привыкнуть к формату экзамена и снизить тревожность», - поделилась своим мнением заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской школы № 2 Анастасия Александровна Бойцова.

Опыт показывает, что после проведения пробного экзамена к выпускникам приходит осознание серьёзности предстоящего испытания, и в оставшееся до экзамена время они более ответственно подходят к его подготовке.