Липовые отзывы и «налоговый бот»

По мнению профессионалов, лучшее противоядие – это естественный интеллект. Между киберпреступностью и органами кибербезопасности ведется непрерывный бой: на каждую мошенническую схему создается защитная программа, но преступники тут же делают ответный ход. Фантазия кибермошенников безгранична. На помощь системе кибербезопасности приходит искусственный интеллект, но, как советуют профи, самый надежный способ уберечь свои деньги, коды и пароли – бдительность, осторожность и здравый смысл.

Имеющаяся статистика опровергает расхожее мнение, что главная мишень виртуальных мошенников – пожилые люди. Наиболее частыми жертвами покушений почему-то становятся 35–40-летние обладательницы айфонов, а вовсе не пенсионеры. Тем не менее сотрудники служб безопасности советуют больше внимания уделять своим пожилым родственникам: «Если вы не будете разговаривать с бабушкой, с ней вступят в разговор мошенники».

Большую опасность по-прежнему представляют мессенджеры. Как сообщает «Вестник киберполиции России», выявлен очередной поддельный чат-бот, который на этот раз выдает себя за официальный ресурс Федеральной налоговой службы России. Не верьте! Помимо сомнительного названия, вас должен насторожить его примитивный функционал: пользователю фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона – и передать код подтверждения. Никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой «бот» не предоставляет.

Также липовые отзывы на маркетплейсах давно стали не только инструментом недобросовестного маркетинга, но и прямого мошенничества. Перед запуском сомнительного сервиса, «инвестиционного проекта» или нового «магазина» злоумышленники в первую очередь создают положительный информационный фон. Но, как рассказывают специалисты сферы продвижения товаров, в случае с крупными маркетплейсами всё не так просто. Там, чтобы оставить отзыв, товар нужно действительно выкупить. Поэтому при профессиональной «накрутке» товар приобретается, оплачивается комиссия площадки, логистика и сама услуга публикации. Причем отзывы размещаются дозированно – на несколько покупок приходится один комментарий, чтобы не выбиваться из статистики и не сработали антифрод-алгоритмы.

Примитивные фейковые отзывы распознать легко: избыточная похвала без деталей, однотипные фразы вроде «всё быстро и честно», одинаковые временные интервалы публикации, профили без истории. Но если работает команда, тексты выглядят абсолютно реалистично: допускаются мелкие ошибки, добавляется умеренный негатив, публикуются «живые» фотографии, иногда выстраивается сценарий с нейтральным отзывом и последующим развернутым ответом продавца.

Подобное дорогостоящее продвижение используется ограниченно – обычно для запуска нового товара без репутации. Массовые рейтинги с сотнями и тысячами отзывов в большинстве случаев формируются реальными покупателями.

По информации официального телеграм-канала УБК МВД России

Фото freepik.com