Популярность срочных вкладов выросла

По итогам 2025 года жители Северо-Западного федерального округа разместили в Сбербанке на 23% больше срочных вкладов, чем в предыдущем году. Самые активные – жители Санкт-Петербурга, Ленинградской и Архангельской областей.

Доля жителей Северной столицы составила более 40%. Финансовое лидерство петербуржцев подтверждает и объем денежных вложений — 53% от депозитов региона. Объем привлеченных денежных средств во вклады в целом по СЗФО увеличился на 36% к 2024 году.

Активно размещают средства на вкладах жители Ленинградской и Архангельской областей. Однако по темпам роста объёмов привлеченных денежных средств в депозиты впереди оказались вкладчики Псковской области и Карелии, показавшие прирост на уровне 47% и 45% соответственно.

Большинство новых договоров в 2025 году было заключено дистанционно: более 60% вкладов открыты через мобильное приложение и веб-версию СберБанк Онлайн. Лидерство по технологичности в Сбере остаётся за петербуржцами и мурманчанами, которые семь вкладов из десяти оформляют онлайн.

- Рост популярности вкладов в 2025 году во многом был ожидаем. Помимо фундаментального фактора — привлекательной процентной ставки в Сбере, обусловленной макроэкономической ситуацией, — важную роль сыграли доступность и удобство сервисов банка, а также возможность увеличить доходность своих вложений. Так, клиенты, которые получают зарплату или пенсию на карту Сбербанка, используют наши подписки и накопительные счета, имеют преимущества в виде повышенной ставки. Именно сочетание выгоды и технологического комфорта в конечном итоге и формирует решение человека о том, где хранить накопления, - уверен председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

