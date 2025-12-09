Неизвестный напал на школьника в Гатчине

8 декабря в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 40-летней женщины о нападении на ее несовершеннолетнего сына у дома 21 по улице Достоевского.

Прибывшими полицейскими установлено, что около 19:40 неизвестный схватил 12-летнего школьника за шею и попытался затащить в парадную. В ходе инцидента у ребенка выпал мобильный телефон, который нападавший подобрал и попытался скрыться. Неравнодушный прохожий остановил неизвестного и вернул телефон ребенку, при этом нападавшему удалось скрыться.

После произошедшего мальчик обнаружил пропажу 300 рублей из чехла телефона.

Приняты меры к розыску нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.