В Вырице возводят новый православный храм

Возводимый храм призван стать не только архитектурным украшением Вырицы, но и местом живого социального служения и молитвенного утешения для жителей и гостей Гатчинской земли.

К настоящему времени строителям удалось успешно завершить важный этап работ по формированию внешнего облика здания. Полностью закончено возведение стен, выполнено устройство сложных конструкций крыши и смонтирована металлическая фальцевая кровля. Сейчас рабочие приступили к утеплению чердачного перекрытия, что позволит защитить внутреннее пространство храма от холода и подготовить его к дальнейшим этапам отделки.

Следующим значимым шагом в созидании дома Божия станет увенчание его куполами. В настоящее время приходом организован активный сбор пожертвований на их изготовление, и каждый желающий может внести свою лепту в это благое историческое дело.

Проект строящегося храма в поселке Вырица имеет высокую социальную значимость для всей Гатчинской епархии. В дальнейшем на прилегающей территории планируется создание масштабного духовно-просветительского кластера.

Помимо храма, здесь будет открыт духовно-просветительский центр святых Царственных страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. В рамках кластера откроется образовательный центр и заработают творческие мастерские. Особое место в планах занимает строительство центра поддержки и реабилитации воинов, принимавших участие в специальной военной операции. Защитники Отечества смогут получить здесь духовную помощь и необходимую поддержку.

По информации Гатчинской епархии Русской Православной церкви