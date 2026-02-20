Грабёж на постном масле

Год назад парочка – гражданин Б. и гражданка П. – решили обокрасть магазин «Дикси» на Рощинской. Они вступили в преступный сговор из корыстных побуждений и, в соответствии с распределением ролей, находясь в торговом зале магазина и полагая, что за их действиями никто не наблюдает, приступили к осуществлению плана.

Молодой человек, согласно договоренности, наблюдал за окружающей обстановкой и прикрывал подельницу, которая достала из морозильной камеры полуфабрикаты, взяла с полки нерафинированное подсолнечное масло и сложила все продукты в пакет. После чего пара вместе с похищенным прошла за расчетно-кассовую зону, не оплатив товар.

Когда их действия были замечены сотрудницей магазина, злоумышленники запаниковали, и дальше всё пошло не по плану. Кража превратилась в грабеж. Осознавая, что они действуют открыто, игнорируя требования кассира оплатить товар, воришки попытались скрыться. Молодой человек решил оказать сопротивление и проявил инициативу без согласования с подельницей: достал газовый баллончик «Шок» и распылил содержимое в лицо кассирше. Обезвредив таким образом кассира, преступники скрылись вместе с похищенными пельменями и постным маслом, причинив магазину ущерб примерно на полторы тысячи рублей.

Грабителей задержали и изобличили. Исследовав все представленные по делу доказательства, Гатчинский городской суд квалифицировал действия обоих по части 2 статьи 161 УК РФ как грабеж – то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Подсудимые свою вину признали полностью.

При назначении вида и размера наказания суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и присудил каждому лишение свободы сроком на два года. В соответствии со статьей 73 УК РФ, наказание постановлено считать условным с испытательным сроком два года – для дамы и три года – для ее соучастника. На осужденных возложены соответствующие обязательства о надлежащем поведении.