Творческий десант

В состав творческой группы вошли не только коллективы ДК, но и приглашённые артисты: эстрадный певец, эксперт 1-го сезона телевизионного шоу «А, ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» Алексей Черфас; певец, ветеран боевых действий, участник СВО Геннадий Сухота (позывной “Артист”) и лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, участница программы «Делай музыку» академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» София Деньговская.

Ансамбль русской песни "Морошка", ведущий Вячеслав Клюев и директор Дома культуры Сергей Фикс привезли в подарок не только творческие поздравления, но и угощения для праздничного стола. Помимо всего бойцам были вручены подарки от Гатчинского отделения партии "Единая Россия" и администрации Гатчинского муниципального округа.

Встреча запомнилась теплотой и дружеской атмосферой. Бойцы с благодарностью приняли поздравления и подарки.