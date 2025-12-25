Поиск на сайте
Железнодорожники, укравшие под Гатчиной лом, предстанут перед судом

Железнодорожных рабочих будут судить после кражи больше 260 килограммов лома под Гатчиной.

Рубрики:  Криминал

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника и электромеханика района контактной сети Санкт-Петербург-Балтийской дистанции электроснабжения. Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору), сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Дело направлено на рассмотрение в Гатчинский городской суд. По версии следствия, в сентябре работники железной дороги похитили с производственной территории больше 268 кг лома цветного металла, вывезли на служебной машине и сдали в пункт приёма. Ущерб превысил 118 тысяч рублей.

Лом похитили с площадки в Гатчинском округе. Сотрудники изначально должны были вывести металл на другой склад, но в итоге лом оказался в пункте приёма. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура