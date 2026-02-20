Ленинградская область развивает сотрудничество с Республикой Сенегал
В администрации Ленинградской области состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Сенегал в России Стефаном Сильвеном Самбу.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия по следующим направлениям: развитие портовой инфраструктуры, сельское хозяйство, туризм, культурное наследие, организация мероприятий для представителей бизнеса Ленинградской области и Сенегала.
«Ленинградская область — морские ворота России, Сенегал — ворота в Африку, это нас объединяет, и мы заинтересованы в активизации сотрудничества», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ярослав Серов.
Вице-губернатор представил инвестиционный потенциал региона и пригласил Стефана Самбу посетить Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF и гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!».
Встреча организована комитетом по внешним связям Ленинградской области при содействии Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге.