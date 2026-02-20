Турнир по дворовому футболу

Организатором соревнований выступило местное отделение Движения Первых Гатчинского округа при поддержке Гатчинского городского спортивно-досугового центра и центра «Созвездие» Гатчинского дворца детского творчества. Справедливое судейство обеспечили будущие профессионалы – студенты Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского. Инициаторами проведения турнира выступили 8-классники из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского – Александр Васев и Аркадий Саакян.

В турнире сошлись 8 команд, представляющих школы нашего округа – Гатчинскую гимназию им. К.Д. Ушинского (2 команды), Большеколпанскую школу (2 команды), Гатчинские школы № 7 и № 1, Сиверскую основную школу, Пудостьскую школу.

Победительницей турнира стала команда Гатчинской школы № 7. Ребята показали отличную слаженность и технику. На втором месте – команда Гатчинской школы № 1, на третьем месте – ребята из Сиверской основной школы.

Лучшим игроком турнира был признан Мурад Мамедов

Пресс-служба Движения Первых Гатчинского округа

Фото Глеба Николаева