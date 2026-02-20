В 2025 году в СЗФО 30 тысяч человек получили поддержку по своим кредитам

За 2025 год 30 тысяч человек получили помощь в урегулировании проблемных кредитов на общую сумму 29,15 млрд рублей.

Заёмщикам, попавшим в сложную ситуацию, доступны как предусмотренные законодательством, так и банковские программы урегулирования задолженности. К механизмам поддержки, установленным законами, относятся кредитные и ипотечные каникулы. Такими способами в прошлом году воспользовались почти 4000 человек, которые урегулировали проблемные кредиты на 4,9 млрд рублей.

Сбер предлагает заёмщикам и собственные варианты урегулирования, среди которых в том числе:

реструктуризация по программам банка (временное снижение ежемесячного платежа),

комплексное урегулирование (урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках),

мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

В 2025 году клиенты Сбера чаще всего прибегали к реструктуризации кредитов. Этим механизмом поддержки воспользовались 24,5 тыс. человек, сумма урегулированной задолженности достигла 21,9 млрд рублей.

По программе комплексного урегулирования 1500 заёмщиков провели сделки на 2,15 млрд рублей. Кроме того, 250 человек обратились за заключением мировых соглашений и реструктуризацией на 192 млн рублей по кредитам с длительной просроченной задолженностью. Это позволило людям стабилизировать сложную финансовую ситуацию, в которой они оказались.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Жизненные обстоятельства бывают непростыми: потеря работы, болезнь или падение доходов могут сделать выплату кредита неподъёмной. В такой важный момент мы не оставляем человека один на один с его проблемой. Каждому мы готовы предложить персональное и комфортное решение. Узнать о своих возможностях в такой ситуации и подать заявку можно прямо в приложении СберБанк Онлайн — это быстро и удобно. В прошлом году 90% обращений за помощью решены именно в таком дистанционном формате. Мы будем рядом на всех этапах: подскажем выход, если трудности только начинаются, и поможем найти решение, если ситуация уже близка к критической».

Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта).

Сбер также информирует клиентов о государственной программе социальных контрактов, в рамках которой они получают помощь в поиске работы или получении новой профессии. Доля клиентов Сбера в объёме всех зарегистрированных социальных контрактов по стране за прошлый год составляет 40%.

Кроме того, в экстренной ситуации заёмщику могут предложить погашение задолженности за счёт продажи предмета залога. Продавать залоговое имущество удобно на площадке Portal DA. Всего в 2025 году там было реализовано активов физлиц на 3,3 млрд рублей.

Сбер готов урегулировать трудные финансовые ситуации, даже если клиент начал процедуру банкротства: в прошлом году почти с 6 тыс. клиентов по всей стране были заключены мировые соглашения и планы реструктуризации долгов.

Фото freepik.com