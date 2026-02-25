Кубок Гатчинского округа по рапиду
В шахматном клубе «Дебют» 22 февраля прошел второй этап Кубка Гатчинского муниципального округа по рапиду среди детей.
Рубрики: Спорт
Участие приняли 48 спортсменов. Игры продлились четыре часа. Всего было четыре возрастные категории.
Среди девочек первое место у Тамиллы Сульженко, набравшей 5 очков. На втором месте – Мария Котова (4 очка), на третьем – Ольга Макарова (4 очка).
У девушек первое место заняла Ангелина Шестак: она набрала 6,5 очков. Второе место заняла Стефания Крылова, которая набрала 5,5 очков. На третьем месте – Полина Шишковская (5 очков).
Среди мальчиков первое место завоевал Алексей Григорьев (5,5 очков). На втором месте – Матвей Захаркин (4 очка), на третьем – Александр Заборский (4 очка).
У юношей на первом месте – Роман Иванов (5,5 очков). На втором месте – Андрей Котов (5 очков). Третье место занял Иван Кузьмин (5 очков).
