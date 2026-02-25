Проект «Академия КСВО РФ»
С первых чисел февраля 2026 года стартовал уникальный проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ» — образовательная программа для региональных команд некоммерческих организаций и волонтерских групп, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей.
Рубрики: Общество
К участию приглашаются команды из трёх человек — руководитель проектной группы, медиаволонтёр и волонтёр по проектной деятельности. Каждый член команды пройдет свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению:
- Высшая школа руководителей;
- Медиа;
- Социальное проектирование.
Каждая команда подаёт одну заявку с описанием опыта команды и собственного проекта, который планирует реализовать или масштабировать до конца 2026 года. Регистрация команд осуществляется однократно через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля 2026 года.
Обучение пройдет с 30 марта по 03 апреля 2026г.
Место проведения: Академия «Меганом», г. Судак, Республика Крым
Подробнее о проекте и конкурсном отборе
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.