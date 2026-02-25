Проект «Академия КСВО РФ»

К участию приглашаются команды из трёх человек — руководитель проектной группы, медиаволонтёр и волонтёр по проектной деятельности. Каждый член команды пройдет свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению:

Высшая школа руководителей;

Медиа;

Социальное проектирование.

Каждая команда подаёт одну заявку с описанием опыта команды и собственного проекта, который планирует реализовать или масштабировать до конца 2026 года. Регистрация команд осуществляется однократно через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля 2026 года.

Обучение пройдет с 30 марта по 03 апреля 2026г.

Место проведения: Академия «Меганом», г. Судак, Республика Крым

Подробнее о проекте и конкурсном отборе