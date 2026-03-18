Как пахнут «Красавица Москвы» и «Мадам Лемуан»

Это стало возможным благодаря сотрудничеству Музейного агентства Ленинградской области с Гильдией парфюмеров. Петербургские мастера парфюмерного искусства ещё в сентябре отобрали подходящие сорта кустовой сирени.

Названия растений интригуют: «Мадам Лемуан», «Мишель Бюхнер», «Людвиг Шпет», «Красавица Москвы», «Сенсация». Всего 27 кустов— а на них пышные белые или лиловые «шапки».

— Музеи Ленобласти дарят посетителям весну, — рассказала заведующая музеем «Дом станционного смотрителя» Надежда Жирнова. — Сортовые кусты сирени размещены в экспозиции, они находятся в зале «Почтовое сообщение». Наши сотрудники очень ждали появления сирени. Её привезли в 6 часов вечера, когда рабочий день закончился, но никто не расходился. Это была радость для всех.

Кусты прибыли тщательно упакованными, в картонных коробках, чтобы не пострадали нежные цветы. В каждой кадке — тонкие прутики, но уже с богатыми гроздьями.

В течение полутора месяцев сирень взращивали в оранжерее. Добиться раннего цветения помогла выгонка— процесс, при котором кусты перемещают из холодного температурного режима в тёплый. В результате растение просыпается.

Этим необыкновенным свойством пользовались уже в XVIII веке. Кадками с сиренью, цветущей среди зимы, украшали гостиные и будуары. Позже душистые букеты стали дарить на Рождество.

Как символ старинных дворянских гнёзд, сирень вызывала меланхоличные ассоциации у мастеров Серебряного века. Марина Цветаева называла предков «поколенье с сиренью», имея в виду душевную чистоту представителей старой интеллигенции.

Памятны кусты сирени и на полотнах Михаила Врубеля. Вообще сложный лиловый оттенок и нежный запах горького миндаля (в цветах содержится минимальное количество яда — синильной кислоты) завораживали поэтов и художников. Стихотворение Константина Бальмонта «Сад» открывает образ сирени:

В начальных днях сирень родного сада,

С жужжанием вокруг неё жуков,

Шмелей, и ос, и ярких мотыльков,

Есть целый мир, есть звёздная громада.

Музей-усадьба Николая Рериха в Изваре обогатилась, в частности, сиренью редкого небесно-голубого оттенка. Этот сорт «Дрезден Чайна», или «Дрезденский фарфор» назван так потому, что соцветия напоминают тонкие фарфоровые чашечки.

Сам Николай Рерих связывал фамильную усадьбу с ароматом яблок. Сотрудники музея помнят об этом: на открытии памятника художнику в 2024 году варили яблочное варенье, корзины с яблоками украшали вход в усадьбу. Но то была осенняя пора. Насытить атмосферу весенними ароматами помогла сирень. Теперь кадки с сиренью украсили ясеневую столовую.

К сожалению, сирень в интерьере отцветает быстро. Однако в мае акция продолжится: кусты пересадят в грунт, и они навсегда останутся в музейных парках. А пока посетители могут унести с собой частичку весны— духи или саше от Гильдии парфюмеров.

В акции приняли участие пять музеев Ленинградской области: «Дом станционного смотрителя», Музей-усадьба «Суйда», «Домик няни А. С. Пушкина», Музей-усадьба Н. К. Рериха, Музей-усадьба «Приютино».