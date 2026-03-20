Стартовал Международный проект «Помним и гордимся: наша Великая Победа»

Приуроченный к 81-й годовщине Великой Победы, проект нацелен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, популяризацию исторических знаний и привлечение внимания молодёжи к героическому прошлому нашей страны. Впервые он был реализован в 2025 году, в год 80-летия Победы, и получил широкий отклик. общий информационный охват публикаций на площадке проекта составил свыше 502 тысяч просмотров, а в социальных сетях и средствах массовой информации – более 1000 упоминаний и 2 млн просмотров.

В рамках проекта создан публичный канал с одноимённым названием в мессенджере МАХ (https://max.ru/id667301704061_biz), в котором публикуются:

• сводки с фронта (с 9 марта по 9 мая 1945 года);

• письма участников Великой Отечественной войны;

• исторические справки, сохранившиеся в архивах России и Белоруссии;

• материалы из семейных архивов: фотографии, видеозаписи, воспоминания ветеранов и другие документы эпохи.

Главная цель проекта – создать инструмент, который сможет показать, как проживали те дни наши соотечественники на фронте и в тылу, как Советский Союз шел к Победе.

К участию в проекте приглашаются граждане старше 14 лет, общественные и молодежные организации.

Принимаются материалы в следующих тематических рубриках:

• «Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны» – личные истории фронтовиков и тружеников тыла.

• «Письмо с фронта 1941-1945» – фронтовая переписка, сохранившаяся в семейных архивах.

• «Фотоархив, видеоархив» – фотографии и видеозаписи военных лет.

• «История подвига» – рассказы о героических поступках участников войны.

• «Сохранение исторической памяти» – инициативы и мероприятия, направленные на увековечение памяти о войне.

• «Искусство в годы Великой Отечественной войны» – произведения литературы, музыки, живописи, созданные в период 1941–1945 гг.

Для участия заполните специальную форму: https://forms.yandex.ru/u/699fdc4e02848f203430e10a/